Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu mu yeni haber geldi

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu mu son durumu ne araştırması gündemde. Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yaparken Boşnakları kızdıracak skandal bir açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı 2 yıl önce kanaldan kovulmuştu. Geçtiğimiz günlerde tekrar Beyaz TV'ye gelen Rasim Ozan Kütahyalı tepkiler üzerine bir kez daha Beyaz TV'den kovuldu.

Boşnaklara ettiği hakaretten dolayı 2 yıl önce Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programından kovulan ve geçtiğimiz hafta yeniden ekranlara dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber geldi. Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den tekrar kovuldu.

Peki Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Nagehan Alçı kimdir, kaç çocuğu vardır? İşte merak edilenler...

Boşnaklara ettiği hakaretten dolayı 2 yıl önce Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programından kovulan ve geçtiğimiz hafta yeniden ekranlara dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber geldi.

Ekranlara geri dönmesiyle milyonlarca kişinin tepkisini çeken ve şahsına yönelik Beyaz TV stüdyosunun önünde protesto hazırlıkları yapılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, ROK'un kanaldan kovulduğunu açıkladı.

Osman Gökçek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Rumeli kökenli kardeşlerimizin hassasiyeti bizim de hassasiyetimizdir. Yarın Akşam itibariyle Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV’de yer almayacaktır."

Eylem iptal edildi: Öte yandan Beyaz TV önünde protesto eylemi yapacak Boşnaklar ve Ahlak Gönüllüler Platformu, Twitter hesabından eylemin iptal edildiğini ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ile ilişkisinin kesildiğini belirtti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR: Rasim Ozan Kütahyalı 30 Nisan 1981, İzmir'de doğmuştur. Eğitim hayatı ve çocukluğu İzmir'de geçti. Babası mühendis, annesi öğretmendir. İzmir 60.Yıl Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul'da Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu ancak 2.sınıftan ayrılarak yarım bıraktı.

Genç yaşında sinemaya yönelen Rasim Ozan Kütahyalı , 2002 yılında Sinan Çetin'le tanıştı. Bu tanışmanın ardından Sinan Çetin'in yapım şirketi Plato Film'de çalışmaya başladı. Burada metin yazarlığı yaptı. 2007 yılında Taraf'ın yorum sayfasına yazılar göndermeye başladı. Yazıları bir süre sonra oldukça ses getirdi ve Taraf'tan köşe yazarlığı teklifi aldı ve 10 Ağustos 2008'de Taraf gazetesi yazarı oldu.

2009 yılında Mahmut Övür ile birlikte Kanal T'de yayınlanan 'Politik Performans' adlı programda yorumculuk yaptı. Ayrıca Kanal T Ana Haberleri'nde de yorumcu olarak görev yaptı. Bir süre sonra buradan ayrıldı ve CNN Türk'te Reha Muhtar'ın sunduğu 'Çok Farklı' programında danışman olarak çalıştı. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı. Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.

Rasim Ozan Kütahyalı Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile evli olup Betül Yasemin ve Ayşe Ela adında ikiz kızları vardır.