HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran Operasyonu'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran Operasyonu'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığından, Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, "Kıran Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

GÜNÜN ÖZETİ
pkk
SON DAKİKA HABERLERİ
Çanakkale Boğazında korkutan kaza iki gemi çarpıştı
Çanakkale Boğazında korkutan kaza iki gemi çarpıştı
Erdoğan: Rize-Artvin Havalimanı 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacak
Erdoğan: Rize-Artvin Havalimanı 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacak
Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla eşini tehdit eden kişi tutuklandı
Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla eşini tehdit eden kişi tutuklandı
Bakanlık fotoğraf paylaştı: Güvenli Bölge'de ilk uçuş
Bakanlık fotoğraf paylaştı: Güvenli Bölge'de ilk uçuş
PKK'ya ağır darbe! Hepsi öldürüldü
PKK'ya ağır darbe! Hepsi öldürüldü
Brezilyalı forvet Bruno Henrique, Bolt'un rekorunu kırdı!
Brezilyalı forvet Bruno Henrique, Bolt'un rekorunu kırdı!
ÖNCEKİ HABERLER
Kerkük'te IŞİD saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kerkük'te IŞİD saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kayserispor bir puanı uzatmalarda aldı
Kayserispor bir puanı uzatmalarda aldı
Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı devirdi
Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı devirdi
18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı
18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı
Bedelli askerliğe olan talep düştü
Bedelli askerliğe olan talep düştü
Sezen Aksu babası Sami Yıldırım nereli kaç yaşında ölüm sebebi ne?
Sezen Aksu babası Sami Yıldırım nereli kaç yaşında ölüm sebebi ne?
Yorumlar