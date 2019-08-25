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Çanakkale Boğazında korkutan kaza iki gemi çarpıştı

Çanakkale Boğazında korkutan kaza iki gemi çarpıştı

Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve boğazdan çıkış yapmaya çalışan iki gemi çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası gemilerin iskele ve sancak bölümlerinde hafif hasar oluşurken, can kaybı veya bölgede kirlilik meydana gelmediği öğrenildi.

Çanakkale Boğazı'na Gelibolu yönünden giriş yapan Zonguldak'tan Cebeli Tarık Boğazı'na giden Panama bayraklı 291 metre uzunluğundaki "Esl Dolphin" isimli gemiyle, boğaz çıkışı yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan'dan Bulgaristan'a giden Marshall Adaları bayraklı 189 metre uzunluğundaki "Free Stage" isimli iki gemi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Gemi kaptanları olayın ardından durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Hızlı tahliye botu sevk edildi

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ile "KEGM-9" isimli hızlı tahliye botu sevk edildi.

Yaşanan kaza sonrası gemilerin iskele ve sancak bölümlerinde hafif hasar oluşurken, can kaybı veya bölgede kirlilik meydana gelmediği öğrenildi.

Gemiler gerekli sörvey kontrollerinin yapılması için Şevketiye demir bölgesine gönderildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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