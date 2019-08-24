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Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla eşini tehdit eden kişi tutuklandı

Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla eşini tehdit eden kişi tutuklandı

Son dakika! İzmir'in Torbalı ilçesinde sosyal medya hesabından Emine Bulut cinayeti ile ilgili paylaşım yaparak "Benim eşimin de sonu böyle olacak" tehdidinde bulunan kişi tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde ikamet eden S.Ç, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetiyle alakalı sosyal medya hesabında "Bir kadın ölüyorsa hak etmiştir" ve "Benim eşimin de sonu böyle olacak, dayanamıyorum, yapacağım." ifadelerine yer verdi.

Boşanma davaları devam ediyor
Şahsın boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilgili yaptığı paylaşım üzerine çalışma başlatan Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ç'yi Ayrancılar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Eşi için daha önce koruma tedbiri alınan S.Ç'ye elektronik kelepçe takıldığı öğrenildi.

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