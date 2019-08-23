Emine Bulut videosu dehşete düşürmüştü kocasının ifadesi ortaya çıktı
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası görüntüler orataya çıktı. Cani eş bıçakladıktan sonra 'layığını buldun' diye bağırıyor.
Kırıkkale Merkez Menderes Caddesi'ndeki bir kafede meydana gelen olayda, Fedai B., 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile bir araya geldi. Fedai B. ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Fedai B., bıçağıyla Emine Bulut'u, kızının gözü önünde yaraladı.
Emine Bulut doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti
Emine Bulut kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı. F.B.B. ise olayın etkisiyle şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Emine Bulut'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından şıka giren kızı F.B.B. il birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısı eski eş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fedai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İfadesi ortaya çıktı
Öte yandan, Sulakyurt cezaevine gönderilen Fedai B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum."dediği öğrenildi.