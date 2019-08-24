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Erdoğan: Önce millet diyen herkesle çalışırız

Erdoğan: Önce millet diyen herkesle çalışırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de AK Parti il teşkilat yemeğinde yaptığı açıklamada "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun." şeklinde konuştu.

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