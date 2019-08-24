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Emine Bulut cinayetini öven kişi hakkında soruşturma

Emine Bulut cinayetini öven kişi hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Boşanmış Mağdur Babalar Derneği' adlı sosyal medya hesabında Emine Bulut'un eski eşince öldürülmesini öven Muhammet Özen hakkında, 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Özen'in "Boşanmış Mağdur Babalar Derneği" adlı sosyal medya hesabından cinayete ilişkin bir haberi paylaştığını ve cinayeti över nitelikte yorumlar yazdığını belirledi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Nilgün Kürkaya paylaşımla ilgili re'sen tutanak tuttu ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 214. ve 215. maddelerinde düzenlenen "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı.

TCK'nin 214. maddesi "Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır", 215. maddesi ise "İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.

Muhammet Özen, Fedai Varan için "kahraman" ifadesini kullanmıştı

Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan için "kahraman" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özen, "Aslan parçası, meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım anasının genç sevgilisinin yanında hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok. Gerçek katil Ömer Uğur Gençcan ve onu oraya atayan AKP'liler ve birgün mutlaka yargılanacaklar" dedi.

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