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Hakkari'den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Hakkâri Çukurca bölgesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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