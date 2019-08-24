Bir yılın en düşük seviyesine gerileyince duyan bankaya koştu

Bankaların konut kredisi faiz oranları büyük bir hızla düşmeye devam ediyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan 0.99 konut kredisi kampanyası sonrası özel bankalarda da faizler hızla düşünce konut kredisi faiz oranları 2019 yılının dip seviyesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da yaptığı 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından bankalar da kredi faiz oranlarında indirime gitti. bu hamleden sonra kamu bankaları tarafından başlatılan 0.99 konut kredisi kampanyası özellikle konut sektörünün hareketlenmesine neden oldu.

Eylül ayında rekor bekleniyor

Kamu bankalarının ardından özel bankaların da kredi faiz oranlarını aşağı çekmesi konut kredisi faiz oranları ve yıllık ortalama faiz dikkate alındığında son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüşle beraber vatandaşın konut kredisi talebi artış gösterdi. Vatandaşın kamu bankalarına rekor sayıda kredi başvuru yapması sonucu Ağustos ve Eylül ayında ipotekli konut satışları rakamlarının rekor tazelemesi bekleniyor.

İki haftada 1,13'e geriledi

Merkez Bankası verilerine göre konut kredisinde 26 Temmuz'da yüzde 20.49, 2 Ağustos'ta ise yüzde 18.45 olan yıllık ortalama bileşik faiz, 9 Ağustos'ta yüzde 13.64'e geriledi. Konut kredisinde 1 haftada 4.7, 22 haftada ise 6.8 puanlık düşüş oldu. Aylık faiz ise 2 haftada yüzde 1.70'den 1.13'e geriledi.

Vatandaşın yüzünü güldürdü

Konut kredilerindeki bu gerileme vatandaşın da yüzünü güldürdü. Öyleki, 28 Haziran'da aylık yüzde 1.7 faizle çekilen 500 bin lira tutarında, 120 ay vadeli konut kredisinde toplam ödeme 1 milyon 248 bin TL iken, bu tutar 9 Ağustos'ta 915.8 bin TL'ye indi.

Tüketicinin ödeyeceği toplam faiz 333 bin TL azalarak 748.4 bin TL'den 415.8 bin TL'ye geriledi. 500 bin TL'lik kredide faiz yükü 26 Temmuz'daki oranlara göre ise 2 haftada 260 bin TL azaldı. Faiz düşüşü, konut kredisini de haftalık bazda 4 ay aradan sonra ilk kez artırdı. Konut kredisi hacmi 2-9 Ağustos arasında 251 milyon TL artarak 178.7 milyara çıktı.