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Emine Bulut cinayeti sonrası olay paylaşıma gözaltı

KIRIKKALE’de, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesine tepkiler dinmek bilmezken, Torbalı ilçesinde bu kadarda olmaz denilen bir olay yaşandı.

Ayrancılar Mahallesi'nde ikamet eden S.Ç., sosyal medya hesabı üzerinden korkunç bir paylaşım yaptı.

Eşiyle boşanma sürecinde olan S.Ç. Emine Bulut cinayetiyle ilgili, "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur. Benim eşimin sonucu da böyle olacak" yazdı. Paylaşım sonrası şahıs büyük tepki gördü.

Gözaltına alındı

Binlerce kullanıcı, yazılanları paylaşıp Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketledi. Şahıs, bu şikayetlerin ardından da gözaltına alındı. S.Ç.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından Torbalı Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. 

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