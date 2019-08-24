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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya Doğu Akdeniz tepkisi tehdit mehdit dinlemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya Doğu Akdeniz tepkisi tehdit mehdit dinlemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin Batı dünyasından Türkiye'ye yönelik tehditlere tepki göstererek, "Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'nin Yusufeli ilçesinde halka hitap etti.

Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin başlayacağını bildirdi. 

Tehdit mehdit dinlemeyiz

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin, "Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, " Eline diline dursun. Sen Yavuzumuzu, Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun? Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin yanı sıra fırkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız." ifadelerini kullandı.

Kararname müjdesi

Yusufeli'nde mağduriyete izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Yeni yerleşim yerlerindeki hak sahibi mağduriyetini kararname ile gidereceğiz. Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla yepyeni bir Yusufeli'ni inşa edeceğiz." dedi.

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