TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Pençe-3 Harekatı'nın önemine dikkat çekti

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pençe-3 Harekatı'nın önemine dikkat çekti. Feyzioğlu açıklamalarında Hatay'da bulunan Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajanın olduğunu iddia etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılarak Pençe-3 Operasyonu ve son gelişmelerle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu Türkiye'nin güneyindeki gelişmelere dikkat çekerek, "Şu anda Hatay'da bulunan Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var. PKK'nın, YPG'nin ajanları var. Bu projeye göre Hatay'ın parçalanması gerekiyor. Şu anda en kritik il Hatay." dedi.

Metin Feyzioğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki petrolü, Türkiye'yi devre dışı bırakarak doğrudan Akdeniz'e aktarımı için bir plan yapılmış durumda. Ancak geliyorlar ve Hatay'a duvara çarpar gibi çarpıyorlar. Terör örgütü PKK'nın tabanı olmamasına rağmen Amanoslar'da varlık gösterme çabasını da iyi okumak gerekli. Şu anda Hatay'da bulunan Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var. PKK'nın, YPG'nin ajanları var. Bu projeye göre Hatay'ın parçalanması gerekiyor. Şu anda en kritik il Hatay."