HABER /  YEREL

Diyarbakır'da özel harekatçıların aracı devrildi! 1 şehit 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır'da özel harekatçıların aracı devrildi! 1 şehit 5 yaralı

DİYARBAKIR Dicle'de devriye atan özel harekat polislerinin zırhlı aracı devrildi. Kazada, 6 polis yaralandı. Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 1'i şehit oldu!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 5 özel harekat polisi yaralandı bir özel harekat polisi de şehit oldu.

Hastanelere kaldırıldılar

Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı bir özel harekat polisi şehit oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar
Foto Galeri Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'ta rota Maxime Gonalos... Kiralamak için teklif yapıldı
Beşiktaş'ta rota Maxime Gonalos... Kiralamak için teklif yapıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum çıkışı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum çıkışı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 103 operasyon gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 103 operasyon gerçekleştirildi
MSB duyurdu! Irak'ın Kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 harekatı başlatıldı
MSB duyurdu! Irak'ın Kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 harekatı başlatıldı
Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı
Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı
Emine Bulut cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu! Ertuğrul Özkök katilin bıyığına taktı
Emine Bulut cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu! Ertuğrul Özkök katilin bıyığına taktı
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da kayıp Türkleri bulma ihtimali! Koç başı figürlü mezar taşları ne ifade ediyor
Bursa'da kayıp Türkleri bulma ihtimali! Koç başı figürlü mezar taşları ne ifade ediyor
Galatasaray ile Konyaspor 37. randevuda
Galatasaray ile Konyaspor 37. randevuda
Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı
Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı
Fernando Torres'den yeşil sahalara veda
Fernando Torres'den yeşil sahalara veda
Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı
1. sınıf okul kayıtları ne zaman kaç aylıklar okula başlayacak?
1. sınıf okul kayıtları ne zaman kaç aylıklar okula başlayacak?
Yorumlar 2 yorum