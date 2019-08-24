Diyarbakır'da özel harekatçıların aracı devrildi! 1 şehit 5 yaralı

DİYARBAKIR Dicle'de devriye atan özel harekat polislerinin zırhlı aracı devrildi. Kazada, 6 polis yaralandı. Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 1'i şehit oldu!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 5 özel harekat polisi yaralandı bir özel harekat polisi de şehit oldu.

Hastanelere kaldırıldılar

Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı bir özel harekat polisi şehit oldu.