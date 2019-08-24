HABER /  KÜLTÜR VE SANAT

Bursa'da kayıp Türkleri bulma ihtimali! Koç başı figürlü mezar taşları ne ifade ediyor

Bursa'da kayıp Türkleri bulma ihtimali! Koç başı figürlü mezar taşları ne ifade ediyor

Bursa'da tarihçi Doç. Dr. Celil Bozkurt, metruk bir kabristanda yaptığı araştırmada, koç başı figürlü mezar taşlara rastladı. Koç başlı kabir taşlarının Türk dünyasının değişik bölgelerde görüldüğüne dikkat çekerek bunların kayıp Türkler hakkında yeni bilgilere ulaşmayı sağlayabileceğini belirtti.

Koç başlı kabir taşlarının Türk dünyasının değişik bölgelerde görüldüğüne dikkat çeken Celil Bozkurt, "Koç, eski Türklerin göçebe hayat tarzının ayrılmaz bir parçasıydı. Kadim Türk tarihinin bütün alanlarında koçun önemini görmek mümkündür. Türklerin sosyal ve dinî hayatına bu denli giren koç efsanelere konu olurken, güç, kuvvet ve cesaret ile de Türk el sanatlarında kalıcı bir sembol olarak kullanıldı. Bu yönüyle koç sembolü, Türk tarihinin kadim bir damgası olarak varlığını günümüze kadar sürdürdü. Özellikle Kıpçak ve Oğuz Türklerinde ağırlıklı olarak kullanılan koç sembolü, halı ve kilimlerden mezar taşlarına kadar her yere girdi" dedi. 

Harmancık ve civarının farklı Türk boy ve cemaatlerinin yerleşim sahası olduğunu belirten Bozkurt, özellikle Oğuz ve Kıpçak varlığının bölgede öne çıktığını vurguladı. Araştırmaya konu olan kırsal Alutça Mahallesi halkının koyu mavi gözlü, sarıya çalan saçları ve kızıl benizleriyle bir Kıpçak antropolojisine sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt, bölgenin bir Kıpçak sahası olma ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Bozkurt'a göre, Alutça'ya yakın mahalle sakinlerinin de benzer özelliklere sahip olması, bölge halkının ortak bir etnografik geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Bölgede yapılacak disiplinler arası araştırmalar, kayıp Türkler olarak bilinen Kıpçaklar hakkında yeni bilgilere ulaşmayı sağlayacak. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum çıkışı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum çıkışı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 103 operasyon gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 103 operasyon gerçekleştirildi
MSB duyurdu! Irak'ın Kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 harekatı başlatıldı
MSB duyurdu! Irak'ın Kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 harekatı başlatıldı
Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı
Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı
Emine Bulut cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu! Ertuğrul Özkök katilin bıyığına taktı
Emine Bulut cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu! Ertuğrul Özkök katilin bıyığına taktı
İskenderun'da gelin ve damat yakınları arasında 'Çok oynadınız' kavgası
İskenderun'da gelin ve damat yakınları arasında 'Çok oynadınız' kavgası
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray ile Konyaspor 37. randevuda
Galatasaray ile Konyaspor 37. randevuda
Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı
Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı
Fernando Torres'den yeşil sahalara veda
Fernando Torres'den yeşil sahalara veda
Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Bülent Arınç'tan çarpıcı yeni parti sözleri: Muhalefet olmak size yakışmaz dedim
Bülent Arınç'tan çarpıcı yeni parti sözleri: Muhalefet olmak size yakışmaz dedim
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı
Yorumlar