Emine Bulut cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu! Ertuğrul Özkök katilin bıyığına taktı

Ertuğrul Özkök, eski eşi tarafından kızının gözleri önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut olayı hakkında "Bu ülke çok çekti bu bıyığının arkasına saklanan erkek milletinden" ifadesini kullandı.

Emine Bulut'un kanlar içerisinde 'Ölmek istemiyorum' kızının 'lütfen anne ölme' dediği görüntüler Türkiye'de infial yarattı. Siyaset, spor ve sanat camiası ayağa kalktı.

Ertuğrul Özkök de katile dair yaptığı değerlendirmede, "Güya çocuğunun velayetini konuşacakmış. O çocuğun önünde annesini öldürüyor uğursuz bıyıklı..." diye konuştu.

"O çocuğun önünde annesini öldürüyor uğursuz bıyıklı..."

"Galiba evden 'Şu dört eş meselesine girme' denmiş" başlıklı yazısının ilgili bölümünde Özkök şöyle yazdı:

Bıyığı da var iyi mi... Yani onu burnunun altına, dudağının bir parmak üstüne taktı mı... Kendini alemin kralı sanıyor... Güya çocuğunun velayetini konuşacakmış. O çocuğun önünde annesini öldürüyor uğursuz bıyıklı... Baktı olmuyor, uygunsuz hayat yaşıyor palavrası... Kendi gibi bir bıyıklı sürüsü var sanıyor ya... Her bıyıklıyı kendi gibi aşağılık sanıyor, yalanına şahit olmaya çağırıyor ya... Siz bu yalana “Hadi lan” diyen bıyıklı arkadaşlar... Siz şöyle kenara çekilin... Çünkü okkalı bir balgam atacağım, bu mendebur kadın katilinin ve onun gibilerinin pırasa bıyıklarına...

Bu ülke çok çekti bu bıyığının arkasına saklanan erkek milletinden.

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