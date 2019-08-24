Erdoğan Ayder'deki salıncakları topa tuttu: Bunları temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder projesine değinerek, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Memleketi Güneysu'ya gelen Erdoğan, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Makam aracından inerek otobüse geçen Erdoğan, burada kısa bir konuşma yaptı.

Büyük bir açılış töreni yapacak

Yarın Yusufeli Barajı ile Rize-Artvin Havalimanı'nı yerinde kontrol edeceğini ardından Güneysu bölgesine girerken lojmanların olduğu bölgede büyük bir açılış töreni yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Şimdi bunları niye yaptık? İstiyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine vasıflı öğretim üyeleri gelsin. Çünkü ev bulamadığı zaman öğretim üyesi gelmiyor ama şimdi burada lojmanları olduğu için çocuklarına okul imkanları olduğu için inanıyorum ki, profesörler, doçentler, doktora yapmış olan akademisyenler gelecekler." dedi. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden çok daha başarılı öğrenciler çıkarma şansını yakalayacaklarını dile getirdi.

"O salıncaklar filan böyle acayip şeyler"

Rize-Artvin Havalimanının yapımının hızlandığını da aktaran Erdoğan, havalimanının yapımıyla beraber alternatiflerin çoğalmış olacağını, bunun bölgeye olan ilgiyi artıracağını kaydetti. Ayder Projesine de değinen Erdoğan, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.