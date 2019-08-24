HABER /  POLİTİKA

Erdoğan Ayder'deki salıncakları topa tuttu: Bunları temizleyeceğiz

Erdoğan Ayder'deki salıncakları topa tuttu: Bunları temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder projesine değinerek, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Memleketi Güneysu'ya gelen Erdoğan, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Makam aracından inerek otobüse geçen Erdoğan, burada kısa bir konuşma yaptı.

Büyük bir açılış töreni yapacak

Yarın Yusufeli Barajı ile Rize-Artvin Havalimanı'nı yerinde kontrol edeceğini ardından Güneysu bölgesine girerken lojmanların olduğu bölgede büyük bir açılış töreni yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Şimdi bunları niye yaptık? İstiyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine vasıflı öğretim üyeleri gelsin. Çünkü ev bulamadığı zaman öğretim üyesi gelmiyor ama şimdi burada lojmanları olduğu için çocuklarına okul imkanları olduğu için inanıyorum ki, profesörler, doçentler, doktora yapmış olan akademisyenler gelecekler." dedi. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden çok daha başarılı öğrenciler çıkarma şansını yakalayacaklarını dile getirdi.

"O salıncaklar filan böyle acayip şeyler"

Rize-Artvin Havalimanının yapımının hızlandığını da aktaran Erdoğan, havalimanının yapımıyla beraber alternatiflerin çoğalmış olacağını, bunun bölgeye olan ilgiyi artıracağını kaydetti. Ayder Projesine de değinen Erdoğan, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CENTCOM'dan açıklama! YPG/PKK siperleri yıkıyor
CENTCOM'dan açıklama! YPG/PKK siperleri yıkıyor
Beşiktaş Göztepe maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Göztepe maçı golleri ve geniş özeti
Fitch Ratings’ten Türk bankaları açıklaması
Fitch Ratings’ten Türk bankaları açıklaması
Emine Bulut'un katilini tebrik etti kıyamet koptu
Emine Bulut'un katilini tebrik etti kıyamet koptu
Erdoğan: Bu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır
Erdoğan: Bu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır
Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu
Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da uçurumdan yuvarlanan bisikletteki 3 çocuk yaralandı
Antalya'da uçurumdan yuvarlanan bisikletteki 3 çocuk yaralandı
Antalya turist sayısında rekor kırdı
Antalya turist sayısında rekor kırdı
Manisa'da bir kadının karnından 2 kilogram ur çıktı
Manisa'da bir kadının karnından 2 kilogram ur çıktı
Emine Bulut cinayetinde görüntüleri yayan kişi gözaltına alındı
Emine Bulut cinayetinde görüntüleri yayan kişi gözaltına alındı
Abdullah Avcı oyunu beğenmedi
Abdullah Avcı oyunu beğenmedi
Sen Anlat Karadeniz başlıyor işte yayın tarihi ve 54. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz başlıyor işte yayın tarihi ve 54. bölüm fragmanı
Yorumlar