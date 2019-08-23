Erdoğan: Bu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Partimizden ayrılan hiç kimsenin artık esamesi okunmuyor" diyerek yeni parti kurma girişiminde bulunan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na mesaj yolladı.

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşundan beri partide görev almış herkese teşekkür ederek, "AK Parti 18 yaşına ulaştı. Partimiz artık yeni bir safhaya geçmiştir" dedi.



Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davuoğlu'na "Partimizden ayrılan hiç kimsenin artık esamesi okunmuyor." diyerek göndermede bulundu.

"Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmayacaktır"



Parti kurma girişiminde bulunan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davuoğlu'nu da isim vermeden eleştiren Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır. AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir. Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Bayrağımızı da mı görmedin?"



Sondaj gemilerimizle, fırkateynlerimizle Doğu Akdeniz'deyiz ama ana muhalefetin başındaki zat bunu görmüyor. Bayrağımızı da mı görmedin? ABD, Kanada, Fransa, Katar varmış sadece Türkiye yok diyor? Buradan CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum, bak başınızda böyle birisi var. Bu zat bizim bayrağımızı bile tanımıyor. Kaldı ki onların dışında ayrıca bütün fırkateynlerle beraber oradayız. 18 yıllık parti tarihimizin her döneminde sadece iş yapmakla değil farklı güçlerle mücadele etmekle de geçti.