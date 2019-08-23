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Sakarya'da 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirildi

SAKARYA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın üzerinde 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirdi.

SAKARYA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptıkları koordineli çalışma ile yaptıkları operasyonda Y.A. (59) isimli şahsın üzerinde 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Operasyonda suçüstü yakalanan Y.A. ile, operasyonun devamında A.A. (54), A.B. (47), S.İ. (32) isimli şahıslar yakalanarak 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Adı geçen 4 şüpheli mahkemeye sevk edilirken, A.A., A.B. ve Y.A. tutuklandı, S.İ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan A.A. isimli şahsın Sakarya'ya ecstasy hap getirerek burada dağıtımını yaptığı, şahsın önceden de uyuşturucu madde ticaretinden hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.

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