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MHRS randevu al hastane MHRS tahlil sonucu sorgulama nasıl?

MHRS randevu al hastane MHRS tahlil sonucu sorgulama nasıl?

MHRS hastane randevu alma sistemi her gün binlerce vatandaş tarafından sıkça kullanılıyor. Bilgisayar y ada telefonunuza indireceğiniz MHRS uygulaması ile anında hastane randevusu alabilirsiniz. Peki MHRS hastane randevusu nasıl alınır, randevu bilgileri unutulunca nereden bakılır?

MHRS hastane randevu alma işlemleri  birçok insan tarafından hala sıkça aranıyor. Peki MHRS aile hekimi ve hastane randevu alma işlemleri nasıl oluyor, randevu alırken nelere dikkat etmeliyiz, ALO 182 çağrı merkezi aramak şart mı? MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerden destek alabilirsiniz. Ya da online olarak https://www.hastanerandevu.gov.tr'den hastane randevunuzu kolayca alabilirsiniz.

Rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar online randevu sistemi üzerinden hastanelerde randevularını almaya çalışıyorlar. Öte yandan MHRS randevu alma işlemiyle ilgili birçok kişi merak ettikleri soruları sormaya devam ediyorlar. İşte o sorulardan bazıları.

MHRS HASTANE RANDEVUSU ALMA

Hastane kayıt işlemlerinizin yapılabilmesi için randevunuzdan en az 15 dakika önce hasta kayıt birimine başvurmanız gerekmektedir.

RANDEVU NASIL ALINIR?: MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr/ https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

RANDEVUMU NASIL GÖRÜNTÜLEYEBİLİRİM?: Randevu bilgilerinize erişebilmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda randevu geçmişini seçerek aldığınız randevuları görebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde ileriye dönük randevularınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

RANDEVUMU NASIL İPTAL EDERİM?: Randevunuzu iptal edebilmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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