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Emine Bulut cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Başsavcılık açıkladı

Demirören Haber Ajansı
Emine Bulut cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Başsavcılık açıkladı

KIRIKKALE'de Emine Bulut'u öldüren eski eşi hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi.

KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Emine Bulut'un, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) ile karşılaştığı, çıkan tartışma sonucu saldırganın eski eşini boğaz, sol kol, göğüs kısmından bıçakladığı belirtildi.

Emine Bulut'un hastanede yaşamını yitirdiği, eski eşinin yakalanıp tutuklandığı ve hala cezaevinde olduğu hatırlatılarak şöyle denildi:

"Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması’ kararı verilmiştir. Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp, şüpheli hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir."

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