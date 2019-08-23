HABER /  DÜNYA

Putin ve Netanyahu Suriye’de iş birliğini görüştü

Anadolu Ajansı
Putin ve Netanyahu Suriye’de iş birliğini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye meselesinde Rusya-İsrail iş birliğini görüştü.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Putin ile Netanyahu'nun telefonda görüştüğü ve görüşmede bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Uluslararası terörizm ile ortak mücadelede, Suriye konusunda Rusya-İsrail iş birliğinin sürdürülmesinde karşılıklı çıkarlar dile getirildi.” ifadesi yer aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun kısa süre önce Ukrayna’ya yaptığı ziyaret ile ilgili Putin’i bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, Rusya ile İsrail arasında ikili ticaret ve ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularına da değinildiği ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, temasların sürdürülmesi konusunda anlaştığı aktarıldı.

İlgili Haberler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin füze denemesine yanıt için orduya talimat verdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Grönland nerede Donald Trump burayı neden istiyor ortaya çıktı
Foto Galeri Grönland nerede Donald Trump burayı neden istiyor ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Samsun'da sel felaketi! 2 kişi öldü kayıp vatandaşlar var
Samsun'da sel felaketi! 2 kişi öldü kayıp vatandaşlar var
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ilk kez mecliste
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ilk kez mecliste
Emine Bulut'un 'anne lütfen ölme' diyen kızına ne oldu? Bakanlık açıklama yaptı
Emine Bulut'un 'anne lütfen ölme' diyen kızına ne oldu? Bakanlık açıklama yaptı
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Görüşmeler sonlandı işte gideceği takım
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Görüşmeler sonlandı işte gideceği takım
Suriye'de can sıkan gelişmeler Erdoğan devreye girdi Putin'le telefon görüşmesi
Suriye'de can sıkan gelişmeler Erdoğan devreye girdi Putin'le telefon görüşmesi
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: Terörle iltisakı bulunursa Mansur Yavaş da görevden alınsın
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: Terörle iltisakı bulunursa Mansur Yavaş da görevden alınsın
ÖNCEKİ HABERLER
Merakla beklenen Oppo Reno 2'nin duyurulacağı tarih belli oldu
Merakla beklenen Oppo Reno 2'nin duyurulacağı tarih belli oldu
Uzmanlar uyardı uyandıktan sonra hemen bu hatayı yapmayın
Uzmanlar uyardı uyandıktan sonra hemen bu hatayı yapmayın
HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan dikkat çeken kayyım sözleri: İstanbul Ankara'yı kapsayacak
HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan dikkat çeken kayyım sözleri: İstanbul Ankara'yı kapsayacak
MHRS hastane randevusu alma ekranı TC ile giriş
MHRS hastane randevusu alma ekranı TC ile giriş
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çarpıcı Emine Bulut sözleri
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çarpıcı Emine Bulut sözleri
Sen Anlat Karadeniz başrolü İrem Helvacıoğlu'nun manzara pozu çok beğenildi
Sen Anlat Karadeniz başrolü İrem Helvacıoğlu'nun manzara pozu çok beğenildi
Yorumlar