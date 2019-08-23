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Galatasaray'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması üzerinde durulurken ardından gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas çalışması yapıldı.Antrenmanın ana bölümünde şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Bel ağrıları nedeniyle endoskopik enjeksiyon tedavisi uygulanan Younes Belhanda, dinlendiği için antrenmana katılmadı. Emre Taşdemir, takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Konyaspor mücadelesi öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

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