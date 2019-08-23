İstanbul'da hentbol oynayan iki kardeş Ardahan'da çobanlık yapıyor

"Çobanlık çok zor"

Çobanlık yapıp, tarla ve işlerinde çalıştıklarını belirten Kübra Yener, 8 yıllık hentbolcu olduğunu ancak ailesinin kararı sonrası memleketlerine geri döndüklerini söyledi. Köy yaşamına alıştıklarını ifade eden Kübra Yener, çobanlığın çok zor olduğunu belirtti.