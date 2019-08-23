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Emine Bulut'un 'anne lütfen ölme' diyen kızına ne oldu? Bakanlık açıklama yaptı

Emine Bulut'un 'anne lütfen ölme' diyen kızına ne oldu? Bakanlık açıklama yaptı

KIRIKKALE'de Emine Bulut'un öldürüldüğü anın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırırken, AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olaya tanık kolan kızının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Geçen 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana gelen olayda Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut'u kızının önünde bıçaklayarak öldürdü. Annenin son anlarında çekilen görüntüler Türkiye'ye ayağa kaldırırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaya müdahil olduğunu duyurdu. 

"Caniye hak ettiği ceza gecikmeksizin verilecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili ''Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.'' açıklamasında bulundu.

Korkunç olayın tanığı olan kızın durumu
Görüntülerde "Anne lütfen ölme" diye yalvaran kızın durumu hakkında bilgi veren bakanlık, "Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir.  Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir" bilgisini verdi. 

Bakan Selçuk: Her an yanındayız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt da cinayetle ilgili olarak Selçuk'ta sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

En ağır cezayı alacak

Eşini velayeti için kavga ettiği kızının önünde öldüren Fedai Baran'ın en ağır cezayı alması için gerekenin yapılacağını belirten bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"18 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur.  Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup, konu ile ilgili iki Hukuk Müşaviri görevlendirilmiştir."

"Duyarlılık beklemekteyiz"

Görüntülerin paylaşılmamasını da isteyen Bakanlık, "Söz konusu çocuğumuzun ve yakınlarının bu süreçte daha fazla zarar görmemesi için malum görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşılması kızımızı ve ailesini bir kez daha yaralamaktadır. Bu nedenle, bu görüntülerin paylaşılıp yayılmaması konusunda sorumluluk sahibi vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Bakanlık olarak yargı sürecinin ve kızımızın psikolojik ve sosyal durumunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" açıklamasını yaptı.

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