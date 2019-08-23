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MEBBİS öğretmen eş durumu mazeret tercihleri nasıl yapılır?

MEBBİS öğretmen eş durumu mazeret tercihleri nasıl yapılır?

Öğretmenlerin merakla beklediği mazeret öğretmen yer değiştirme başvuruları açıklandı. Peki MEBBİS üzerinden öğretmen eş durumu tayini nasıl yapılır, kimler eş durumuna bağlı tayin yapabilir? . Peki mazerete göre öğretmen yer değiştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Öğretmen mazeret tayinler  22 Ağustos'ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı PGM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre 2019 yılı öğretmenler mazeret tayini tercih işlemleri başladı. Başvurular 22 ila 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi ve il dışı atamalarının ardından gözler özür grubu atamalarında. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınmıştı. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar Özür grubu atamalarına müracaat edebiliyor. MEBBİS eş durumu tercihleri ne zaman ve nereden yapılır? Atamalar ne zaman gerçekleşecek? ularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yapılıyor.

MEBBİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

EŞ DURUMU TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğretmen yer değiştirme 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden yapılacak. 

MEBBİS EŞ DURUMU TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEBBİS üzerinden yapılabilecek yer değiştirme tercihleri  başladı. Tercihler en son 27 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen yer değiştirme atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

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