Suriye'de sıcak gelişme! Esad güçleri Hama'yı da aldı Türk üssü Morek tamamen kuşatıldı

Reuters haber ajansı Suriye'den bir son dakika haberini duyurdu. Ajans rejim güçlerinin Hama'daki toprakların kontrolünü ele geçirdiğin duyurdu. Türk üssü Morek tamamen kuşatıldı.

Beşar Esad rejimi, yaklaşık 2,5 yıl önce kimyasal silah katliamıyla gündeme gelen Han Şeyhun kentini de dün Rusya'nın yardımıyla şehirde hiç sivil kalmaması pahasına ele geçirmişti.

Han Şeyhun'u dün ele geçiren rejim güçleri, bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor. Kırsalda köyleri ve kasabaları ele geçiren ordu, bu gelişmeyle birlikte Türk üssünü de tamamen çevrelemiş oldu.

Hama 7 yıl aradan sonra Esed'e geçmiş oldu

İngiliz haber ajansı Reuters, bugün de ilerleyişini sürdüren rejim ordusunun, Hama'nın kuzeyini de ele geçirdiğini duyurdu. Böylelikle Hama kentinin tamamı 7 yıl aradan sonra Esed'e geçmiş oldu.

Morek'teki Türk üssü de çevrelendi

Han Şeyhun'da ilerleyen rejim güçleri, kentin güneyindeki Morek'te bulunan Türk üssünü de tamamen çevrelemiş oldu.