İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: Terörle iltisakı bulunursa Mansur Yavaş da görevden alınsın

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan, geçtiğimiz pazartesi gününden beri gündemden düşmeyen HDP'li 3 belediyeye kayyum atanması ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

Hafta başında gündeme bomba gibi düşen ve hala yankılarını sürdüren HDP'li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu konuyu T24'ten Şirin Payzın'a değerlendirdi.

'Terörle iltisakı tespit edilirse Mansur Yavaş da görevden alınmalı'

Ağıralioğlu, şunları söyledi;

Terörle arasına mesafe koymayanlar denetlenmeli. Ama bunu yaparken hukuktan da ödün verilmemeli. Terörle iltisakı tespit edilirse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da görevden alınmalı

Hükümete eleştiri

Ağıralioğlu, önceliklerinin devlet olduğunu, kayyım atanmasının iktidarın yönetim basiretsizliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti. "Kayyım hükümetin yönetemediğini gösteriyor" diye konuştu.

"Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaranlar görevden alındı mı?" sorusunu da soran Ağıralioğlu, Suriye'nin Kuzeyi'ndeki gelişmelerle kayyum atanması arasında bir bağ olabileceği yönünde kuşkularının olduğunu da sözlerine ekledi.