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Fenerbahçe stoperini buldu Havard Nordtveit transferinde sona gelindi

Fenerbahçe stoperini buldu Havard Nordtveit transferinde sona gelindi

Orta saha ve forvete önemli transferler yapan Fenerbahçe yönetimi, iki savunma oyuncusu daha alacağını belirtmişti. Fenerbahçe, aradığı ilk defansı Almanya'nın Hoffenheim kulübünde buldu.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, savunmaya yapacağı takviyelerle transfer sezonunu kapatmak istiyor. Bunun için harekete geçen sarı lacivertli ekip, Hoffenheim'ın deneyimli stoper oyuncusu Havard Nordtveit'in transferi için son noktayı koymaya hazırlanıyor.

Ön libero, stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayabilen 29 yaşındaki Norveçli futbolcu için kesin olarak gelecek gözüyle bakılıyor.

Hoffenheim 8 milyon euro vermişti
2016 yazında West Ham United kadrosuna bedelsiz olarak katılan oyuncu, 1 sezon sonra 8 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a gitmişti.

Birçok mevkide forma giyebilen Nordtveit, geçtiğimiz sezonun devre arasında ise Fulham'a kiralanmıştı.

Fenerbahçe'ye rakip olmuştu
Tolga Ciğerci ile takım arkadaşı olan Havard Nordveit, Mönchengladbach forması giyerken Fenerbahçe'ye rakip olmuştu.

Nordtveit kariyeri

Haugesund'da başladığı futbol kariyerine Arsenal rezerv takımında devam etti. İngiliz ekibinin Salamanca, Lillestrom ve Nürnberg'e kiraladığı Norveçli, 2010/2011 sezonunun devre arasında Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu.

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