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Suriye'de can sıkan gelişmeler Erdoğan devreye girdi Putin'le telefon görüşmesi

Suriye'de can sıkan gelişmeler Erdoğan devreye girdi Putin'le telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son birkaç gündür Esed rejim güçlerinin Suriye'nin İdlip kentinde bulunan Morik askeri gözlem noktamızın etrafında yoğunlaşan saldırılar sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını belirtti.

Erdoğan, İdlib’deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.

Han Şeyhun ve Hama düştü Morek tamamen kuşatıldı

Reuters haber ajansı haberine göre rejim güçlerinin Hama'daki toprakların kontrolünü ele geçirdiğin duyurdu. Türk üssü Morek tamamen kuşatıldı.

Beşar Esad rejimi, yaklaşık 2,5 yıl önce kimyasal silah katliamıyla gündeme gelen Han Şeyhun kentini de dün Rusya'nın yardımıyla şehirde hiç sivil kalmaması pahasına ele geçirmişti.

Han Şeyhun'u dün ele geçiren rejim güçleri, bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor. Kırsalda köyleri ve kasabaları ele geçiren ordu, bu gelişmeyle birlikte Türk üssünü de tamamen çevrelemiş oldu.

Ayrıntılar geliyor...



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