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Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Görüşmeler sonlandı işte gideceği takım

Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Görüşmeler sonlandı işte gideceği takım

Galatasaray taraftarının her geçen gün KAP'a bildirilmesini beklediği Falcao için İspanyol basınından bomba bir haber ortaya atıldı. Haberde, Galatasaray'ın Falcao transferinin olumsuz sonuçlandığı yazıldı.

Abdurrahim Albayrak'ın yıldız futbolcuyla fotoğrafını paylaşmasının ardından meraklı bekleyiş başlamış ve Falcao'nun gelişi için geri sayıma başlanmıştı.

Ancak transferi adeta bir bilmeceye dönüşen Falcao'da umutlar tükenmeye başladı.

Geçtiğimiz gün Falcao'nun menajeri Ahmet Bulut'un, "Transfer birkaç gün içinde sonlanır" demesine rağmen, İspanyol basınında bomba bir haber gün yüzüne çıktı.

falcao

Valencia'ya gidecek
İspanyol AS Gazetesi, Radamel Falcao ve Galatasaray arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve oyuncunun tekrar La Liga ekiplerinden Valencia'nın gündemine girdiğini yazdı.

Haberde Falcao'nun her şey yolunda giderken, görüşmeleri sonlandırdığı dile getirildi.

falcao

Fransız basını da tam tersini söylüyor
Ancak Fransız Gazetesi L'Equipe ise, AS Gazetesi'nde yer alan haberine tersine, Kolombiyalı futbolcunun yönetimiyle bugün Galatasaray için ikinci görüşmeyi yapacağını yazdı.

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