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Tunceli'de PKK'ya nefes aldırılmıyor! 3 terörist öldürüldü

Tunceli'de PKK'ya nefes aldırılmıyor! 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, ''Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazimiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

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