Tunceli'de PKK'ya nefes aldırılmıyor! 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, ''Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.'' açıklamasında bulundu.
Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazimiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.