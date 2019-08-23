Emine Bulut videosu yıktı Anne lütfen ölme olayı nedir TT oldu!

Emine Bulut bir anda Türkiye'nin konuştuğu isimler arasına girdi sosyal medya ve twitter'da TT oldu. Peki Emine Bulut kimdir, neden bir anda gündem oldu? Emine Bulut Kırklareli'de yaşıyan eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızı önünde bıçakla katledildi.