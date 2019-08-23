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Terör şüphelisi HDP binasında yakalandı

Terör şüphelisi HDP binasında yakalandı

Kadıköy'de, 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanmasını, yol kesip çöp konteynerlerini devirerek protesto edenlere tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan ve kaçtığı HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde, 20 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yasa dışı şekilde protesto eden gruba müdahale sırasında ara sokaklarda yolları kapatarak çöp konteynerlerini deviren şüphelilere tepki gösteren D.K'yı yaralayan ve HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığında gözaltına alınan H.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Terör örgütü PKK ile ilgili suç kaydı da bulunan şüpheli H.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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