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Milli atletler Paris'teki Elmas Ligi'nde sahne alıyor

Demirören Haber Ajansı
Milli atletler Paris'teki Elmas Ligi'nde sahne alıyor

FRANSA'nın başkenti Paris'teki Elmas Lig mücadelesinde Türkiye'den Ramil Guliyev, Yasmani Copello ve 4x100 metre bayrak takımı yarışacak. 

200 metrede dünya şampiyonu Ramil Guliyev, Amerikalı Noah Lyles, eski Avrupa şampiyonu Chrisrtophe Lemaitre, Kanadalı Olimpiyat üçüncüsü Aaron Brown gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak. Bugüne dek Elmas Lig'de 6 yarış galibiyeti bulunan Ramil, Paris'te geçtiğimiz yılki mücadelenin de galibiydi. Guliyev, bu yılki 19.99'luk derecesini geliştirmek için piste çıkacak.

Elmas Lig'in geçen hafta Birmingham'daki yarışmasını kazanan Olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello ise, Zürih'teki finallere gitmeden önce serinin son yarışı olan Paris'te start alacak. Kariyerinin en iyisi 47.81, bu yıl ise 48.93'lük derecesi bulunan milli atlet, yarışta Dünya şampiyonu Norveçli Karsten Warholm ve geçen yılın Elmas Lig sezon birincisi Kyron McMaster ile kozlarını paylaşacak.

Elmas Lig puan sistemine dahil olmayan 4x100 metre mücadelesinde ise Türkiye bayrak takımı mücadele verecek. Bu yıl Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda Doha 2019 bileti alan milli takım, özel olarak davet edildiği Paris'te Dünya Şampiyonası öncesi devlerle mücadele edecek. Avrupa ikincisi unvanlı Ay-yıldızlı ekip, Kanada, Danimarka, İspanya, Fransa ve Portekiz'e karşı yarışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 4x100 bayrak takımının Dünya Şampiyonası öncesi Avrupa vitrinine çıkacağını belirterek, "3 yıllık projenin meyvelerini bayrak yarışlarında vermeye başlamasını doğru bir yatırım olduğunu tüm dünya ve spor otoriteleri gördü. Özellikle 4x400 genç milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda göstermiş olduğu tarihi başarının ardından projemiz meyvelerini vermeye başladı. Doha'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi Diamond Lig'de özel davetle yarışacak olan 4x100 bayrak takımımızın en iyi derecesini yaparak turnuvayı tamamlayacaktır. Asıl hedefimiz olan Dünya Şampiyonası'nda final koşarak olimpiyat kotası almayı inanıyorum ki başaracağız. Türk atletizm yönetimi olarak doğru zamanda doğru adımlar atarak doğru projeler üreterek çalışmaya devam ediyoruz" dedi. 



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