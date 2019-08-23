İnfial yaratan Emine Bulut cinayetine tepki yağıyor! 4 büyüklerden çok sert tepki
Eski eşi Baran Fedai tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. 4 büyük futbol kulübü kan donduran cinayetle ilgili sosyal medyadan 'Anne lütfen ölme' etiketiyle büyük tepki gösterdi.
Kırıkkale'de Emine Bulut eski eşi tarafından boğazından bıçaklandı, genç kadın son anlarında 'ölmek istemiyorum' derken kızı 'anne ölme' diye yalvardı. Katil eski eş Fedai Baran ise cinayet sonrası 'layığını buldun' diye bağırıyordu.
Emine Bulut kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı. F.B.B. ise olayın etkisiyle şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emine Bulut'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından şıka giren kızı F.B.B. il birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü sosyal medya hesaplarından yaşanan cinayeti sert bir şekilde kınadı. İşte o paylaşımlar...