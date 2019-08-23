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Dünya Motokros Şampiyonası'nın iletişim sponsoru belli oldu

Dünya Motokros Şampiyonası'nın iletişim sponsoru belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iletişim sponsoru Türksat AŞ oldu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 6-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Türkiye etabında Türksat, altyapı desteği sağlayacak. 

Türksat ayrıca, aynı organizasyon içinde düzenlenecek Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası, Avrupa Motokros Şampiyonası ile Uluslararası Afyon Spor ve Motosiklet Festivali'nin de iletişim sponsorluğunu yapacak.

Türksat ile TMF arasındaki sponsorluk sözleşmesi, 26 Ağustos Pazartesi günü, saat 14.00'te Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde imzalanacak.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen’in katılımıyla gerçekleşecek imza töreninde ayrıca Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular Şakir Şenkalaycı ve Emircan Şenkalaycı da motorlarıyla hazır bulunacak.

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