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Kan donduran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Abdulhamit Gül'den önemli açıklama

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Kan donduran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Abdulhamit Gül'den önemli açıklama

Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Emine bulut cinayetinin ardından saldırgan tutuklandı. Cani en ağır cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de Emine Bulut eski eşi tarafından boğazından bıçaklandı, genç kadın son anlarında 'ölmek istemiyorum' derken kızı 'anne ölme' diye yalvardı. Katil eski eş Fedai Baran ise cinayet sonrası 'layığını buldun' diye bağırıyordu.

"Caniye hak ettiği ceza gecikmeksizin verilecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili ''Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.'' açıklamasında bulundu.

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