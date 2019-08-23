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Merakla beklenen Oppo Reno 2'nin duyurulacağı tarih belli oldu

Merakla beklenen Oppo Reno 2'nin duyurulacağı tarih belli oldu

Çinli teknoloji markası Oppo'nun merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi Reno2, 28 Ağustos'ta Hindistan'da yapılacak etkinlikle duyurulacak.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket yeni akıllı telefon serisi Reno2'nin ilk tanıtımını 28 Ağustos’ta Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de yapacak.

Reno2 serisi; 48MP dörtlü kamera kurulumu, 20x dijital zoom destekli 5x Hibrit Zoom özelliği, Ultra Karanlık Modu da dahil olmak üzere bir dizi fotoğraf geliştirme özelliği ile geliyor. Ayrıca net ve pürüzsüz videolar çekme imkanı sağlayan ve 'aksiyon kamerası' seviyesini getiren Ultra Steady Video özelliği diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Dörtlü kamera
Reno2 serisi dörtlü kamera kurulumuna sahip ilk Oppo modeli olarak öne çıkıyor. Yer veya zaman sınırlaması olmadan; geniş arazilerden, dar sokaklara veya karanlık, ay ışığından yoksun gecelere kadar farklı mekânlarda yapılacak fotoğraf deneyimi Reno2 ile mümkün hale geliyor.

Ultra karanlık mod
Reno2 serisinin Ultra Karanlık Modu, aydınlık şehir bölgeleri, loş aydınlatmalı geceler ve daha fazlası da dahil olmak üzere farklı gece sahnesini destekliyor. Işık seviyeleri 1 lux'in altına düşse bile, donanım ağında optimize edilmiş yapay zekalı parazit azaltma özelliği ile fotoğrafların netliği çıplak gözün ötesine geçebiliyor.

Yazılım sayesinde dinamik poz ayarları aynı zamanda gece nesneleri ortaya çıkarmak için en uygun resim parlaklığını sağlıyor. Dahili NPU kullanımı, resim işlemeyi de hızlandırıyor.

Görüntü sabitleme
Reno2 serisi ayrıca, Oppo’nun endüstri lideri Hibrit Görüntü Sabitleme teknolojisi sayesinde, Ultra Steady Video özelliğini devreye alarak net bir video çekimi imkanı sunuyor.

Kullanıcının aktif yaşam tarzı (koşu, kayak, bisiklet veya seyahat) ne olursa olsun, amaca yönelik üretilmiş kamera kalitesine yaklaşan Reno2 serisi, sürekli hareket halindeki kullanıcılar için ideal çözümler sunuyor. Reno2 serisinin sunduğu benzersiz perspektif özellikleri, kullanıcıların çevrelerindeki dünyayı farklı açılardan görmesine yardımcı oluyor.

Bu nedenle Oppo, kullanıcılarını geleneksel Instagram fotoğrafçılığını da farklı bir boyuna taşıyacak Reno2'nin  kamera teknolojileriyle tanışmaya davet ediyor. 

Reno2 serisi ile ilgili daha fazla bilgi 28 Ağustos'ta Hindistan'da gerçekleşecek etkinlikte açıklanacak.

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