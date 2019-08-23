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HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan dikkat çeken kayyım sözleri: İstanbul Ankara'yı kapsayacak

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HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan dikkat çeken kayyım sözleri: İstanbul Ankara'yı kapsayacak

"Diyarbakır, Van ve Mardin ile İstanbul, Ankara ve İzmir’in kaderi birdir" diyen HDP Sözcüsü Günay Kubilay "Kayyım darbesi sadece Kürt illerini değil, batıyı da doğrudan ve dolaysız olarak tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Tehditin zamanında önlenememesi halinde İstanbul, Ankara belediyelerini de kapsayacak şekilde genişleyeceğini söyleyen HDP Sözcüsü Kubilay, "Ne var ki, bu sefer ki yanlış hesap demokrasi duvarına tosladı ve ters tepti. Darbeden medet uman iktidar güçlerinin sevincini kursağında kalmış oldu" diye konuştu.

İrade gaspı vurgusu

HDP Sözcüsü Kubilay; Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasıyla Kürt halkının iradesinin gasp edildiğini, iktidar eliyle Türkiye’nin alnına bir kara leke daha sürüldüğünü söyledi.

Kayyım darbesi sadece Kürt illerini değil, batıyı da tehdit ediyor.

"Milletvekillerimiz linç edilircesine darp edildi"

Kayyum atamalarından sonra yaşanan gözaltı operasyonlarına ve polis müdahalesine dikkat çeken Kubilay, "Milletvekillerimiz linç edilircesine darp edildi, yaralandı. Vücutları cop izleriyle dolu. Avukatlar, akademisyenler, gazeteciler darp edilerek gözaltına alındı. Onlarca vatandaş işkence ile gözaltına alındı. Defalarca yakın mesafeden plastik mermiler sıkıldı. İnsanlara sokaklarda resmen işkence edildi" diye konuştu.

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