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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çarpıcı Emine Bulut sözleri

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Cuma namazı hutbesinde Emine Bulut'un eski eşi tarafından canice öldürülmesine değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam'da kadının canı, onuru, haklarının dokunulmaz ve emanet olduğunu belirterek, "Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlık ile asla bağdaşmayan büyük bir günahtır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Vefat eden hanım kardeşimize ve onun gibi bu şekilde cinayete maruz kalan nice masuma Allah'tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrulara ve sevdiklerine sabırlar diliyorum." dedi.

"Cana kıyılması en büyük zulüm"

Erbaş, hutbede şu mesajları verdi:

Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür.

İslam ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam 'Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı olanınızdır' buyurmuştur. Diğer taraftan mümin 'elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir'. Bir daha bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum.

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