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Samsun'da sel felaketi! 2 kişi öldü kayıp vatandaşlar var

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Samsun'da sel felaketi! 2 kişi öldü kayıp vatandaşlar var

SAMSUN'un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, sağanak yağış sonrası meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını açıkladı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde şiddetli sağanak yağıştan dolayı sel meydana geldi. Ahmet Yıldız isimli bir adam sulara kapılıp kayboldu. Durum üzerine polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Yapılan çalışmanın ardından kaybolan Ahmet Yıldız'ın cesedine ulaşıldı.

"İnşallah onlara sağ salim ulaşırız"

Başkan Halil Akgül, yaptığı açıklamada "Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. Şu anda bildiğimiz 2 can kaybımız var, 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız." ifadelerini kullandı.

"Kayıplara henüz ulaşılamadı"

"Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu." diyen Başkan Akgül, "İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı" dedi.

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