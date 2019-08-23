Emine Bulut cinayetine oyuncu Yunus Günçe öyle bir tepki verdi ki olay yarattı

"Anne lütfen ölme" feryatlarıyla kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut olayına ilişkin oyuncu Yunus Günçe'nin çektiği video olay yarattı.

Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un, ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Anne lütfen ölme" feryadı

Görüntüde Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile o an yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Olayla ilgili futbol kulüpleri, siyasiler ve ünlü isimlerden konuyla ilgili tepki yağdı.

"Emine Bulut yazarak anlatamadım"

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla olaya çok sert tepki gösterdi. Oyuncu Yunus Günçe yaşadığı üzüntüyü "#EmineBulut yazarak anlatamadım. Yazarak atlatamazdım. Zaten atlatamıyorum!!! #ölmekistemiyorum" notuyla paylaştığı video ile gündeme oturdu.