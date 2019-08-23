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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Emine Bulut' açıklaması

Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Emine Bulut' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emine Bulut'un son nefesinde evladına söylediği, 'ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Emine Bulut'un, eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Emine Bulut'un fotoğrafını paylaşarak, "Emine Bulut’un son nefesinde evladına söylediği, 'ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. Bu trajedilerin son bulması için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı, kadına yönelik şiddet son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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