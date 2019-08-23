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Muğla'da engelli anne babası için aldığı motosiklet çalındı! Sosyal medyadan çağrı yaptı

Anadolu Ajansı
Muğla'da engelli anne babası için aldığı motosiklet çalındı! Sosyal medyadan çağrı yaptı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Memiş Aykaş'ın (38), felçli babası ve yürüme güçlüğü çeken annesini taşımak için aldığı seleli motosiklet çalındı. Aykaş’ın işe gitmek için de kullandığı motosikletin çalınması üzerine duyarlı vatandaşlar genç adama yardım etmek için sosyal medyadan motosikletin fotoğrafını paylaşarak bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan Memiş Aykaş (38), yaklaşık 9 ay önce, felçli babası ve yürüme güçlüğü çeken annesini gidecekleri yere götürmek ve işe gitmek için kullanmak amacıyla seleli bir motosiklet satın aldı. Dün sabah işe gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan Aykaş, işyerinin servisine bindiği durağın yanına park ederek servis aracına bindi. Akşam aynı durakta servisten inen genç adam, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Aykaş'ın şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, motosikleti çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Motosikletin çalındığını öğrenen vatandaşlar ise, bulunması için sosyal medyadan fotoğrafını paylaşarak aileye yardımcı olmak için seferberlik başlattı.

Motosikleti çalan kişi ya da kişilere seslenen Memiş Aykaş, "Babam felçli. Annem de karnından ameliyat oldu, yürüme güçlüğü yaşıyor. Onları taşımak için başka aracım yok. Ne olur kim aldıysa geri getirsin" dedi.

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