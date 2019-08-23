Konya'da eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Tutuklandı
KONYA'da dün eşi 37 yaşındaki Tuba Erkol'u 20 yerinden bıçaklararak öldüren Bekir Erkol, "Büyük çocuğumu anneme götürmek için oraya gittim. Eve girdikten sonra tartışmaya başladık. Tuba, bana bağırmaya başlayınca kendimi kaybetmişim sonra da bu olay yaşandı" dediği öğrenildi. Annesi öldürülen Müşerref Erkol ise "Ben annemsiz uyuyamam ki, Ben onsuz nasıl yatarım" dedi.
Olay, dün saat 08.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Tuba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçağı eşine sapladı.
"Yardım isteme, anneniz öldü" demiş"
Yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Çiftin, 9- 13 yaşlarındaki 3 çocuğu, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartmanda defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden kaçtı. Bekir Erkol'un, olay yerinde bıraktığı kızına ise "Yardım istemene gerek yok. Anneniz öldü" dediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
"Namus için pişman mı olunur?"
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Erkol'un 4 gün önce eşine şiddet uyguladığını ve hakkında 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiğini belirledi. Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak, teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla eve gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Erkol, emniyete götürülürken, basın mensuplarının 'Neden öldürdün? Pişman mısın' sorusuna, "Namus için pişman mı olunur?" yanıtını verdi.
"Ben annemsiz uyuyamam ki"
Annesinin öldüğünden habersiz olan Müşerref Erkol ise olay sırasında karşı komşuları tarafından kurtarılıp, eve alındı. Küçük Müşerref'in çevresindekilere, "Ben annemsiz uyuyamam ki. Ben onsuz nasıl yatarım? Ne olur doktorlara biraz daha para verin de annemi yaşatsınlar" dediği öğrenildi. Babalarının annelerini öldürmesine şahit olan 3 kardeşin, daha sonra annelerinin akrabalarına teslim edildiği belirtildi.