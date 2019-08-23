Konya'da eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Tutuklandı

"Ben annemsiz uyuyamam ki"

Annesinin öldüğünden habersiz olan Müşerref Erkol ise olay sırasında karşı komşuları tarafından kurtarılıp, eve alındı. Küçük Müşerref'in çevresindekilere, "Ben annemsiz uyuyamam ki. Ben onsuz nasıl yatarım? Ne olur doktorlara biraz daha para verin de annemi yaşatsınlar" dediği öğrenildi. Babalarının annelerini öldürmesine şahit olan 3 kardeşin, daha sonra annelerinin akrabalarına teslim edildiği belirtildi.