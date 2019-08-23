Denizli'de sahte jandarma cami çıkışında gerçek jandarma tarafından yakalandı

Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Cemal Babacan'ı dün cep telefonundan arayan Cemalettin Aslan, kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtıp, ilçedeki bir kuyumcunun soyulduğunu, evindeki altın ve paraların bu kuyumcudan çalındığı yönünde ihbar aldıklarını, bu nedenle de kontrol edeceklerini söyledi. Ardından adresini aldığı eve geldi. Cemalettin Aslan, Cemal Babacan'ın çıkarttığı altın ve paraları alıp, kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Babacan, jandarmaya başvurdu.