Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten infial yaratan Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama!

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da partisinin MKYK toplantısına ve gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Çelik bugün ülkeyi ayağa kaldıran Emine Bulut'un barbarca katledilmesi olayı ilgili 'en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir' dedi.

Çelik'in açıklamalarınden öne çıkanlar şöyle;

Emine Bulut cinayeti konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi.

'En yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir'

"Siyaset kurumunun, hükümet müdahil olabileceği konuda derhal Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Katliamı gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir.

Cumhurbaşkanımız da değindiler, hepimizi en çok bu kişinin, rahmetli Emine Bulut'un hayatını bu şekilde kaybetmesi kadar bunu bu şekilde hayatını kaybederken ona yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması, bunu ele almamız gerekiyor. Orada insan hayatını kaybederken birileri yardım etmek yerine görüntü almak gibi bir duruma nasıl düşebiliyorlar, topyekün değerlendirilmesi gereken bir konu.

'Çok şiddetli bir şekilde sarsılıyoruz'

Üzerimize düşen ne varsa bu konuları hassasiyetle yerine getirdik. Bu büyük toplumsal bir yaradır. Çok şiddetli bir şekilde sarsılıyoruz. Medeni hayata sahip olan bir milletin asla kabul etmeyeceği eylemdir.

'Her türlü görüş alışverişine hazırız'

Sosyal medyada görüntülerin bu şekilde yayılması, çocukların nasıl etkileneceğinin iyi anlaşılması gerekiyor. Sosyal medyada vahşet kültürüne karşı nasıl bir hassasiyet oluşturulabilir, AK Parti olarka her türlü görüş alışverişine hazırız.

Ak Parti'nin 18. yıl kuruluş yıl dönümü

Darbe girişimlerini başka terör saldırılarını milletimizin desteğiyle aşmasını bildik. Askeri vesayete, yargı vesayetine sığınmak isteyenlerin milletten geçer not alamadıkları görülmüştür.

Suriye'deki güvenli bölge

Suriye'de güvenli bölge kurulması seçeneği uzun bir süredir dile getiriliyor. Bu güvenli bölge terör örgütünün sınırlarımızdan uzaklaştırılmasını sağlayacak yeterli derinlikte ve Türkiye'nin kontrolünde olmalı. PYD/YPG unsurları bu bölgede olmamalıdır. Güvenli bölge barış koridoru olacak, göç akımının durdurulması için görev icra edecek.

Ekonomi değerledirmesi ve CHP'ye eleştiri

Tarihin en büyük finansal saldırılara karşı karşıya kalmamıza rağmen bütün bunlardan çıkmasını bildik. Demokrasinin gücü arttıkça istikrar devam ettikçe bu gelişim dönüşüm gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki dönemde demokratik siyaseti derinleştirdikçe çok daha iyi noktalara imza atacağımız açıktır. CHP Doğu Akdeniz'deki askeri varlığımızı, oradaki sondaj gemilerimizi görmeyenlerin tabii ki ekonomideki rakamları görmesini beklemiyoruz.