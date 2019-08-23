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Erdoğan'dan Emine Bulut talimatı

Erdoğan'dan Emine Bulut talimatı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili kamu görevlileriyle görüştüğünü ve kadın cinayetleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istediğini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili kamu görevlileriyle görüştüğünü ve failin hak ettiği cezayı alması konusunda gerekli adımların atılmasını istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Altun, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesinin toplumda haklı bir infial yarattığını vurguladı. Kadına yönelik şiddetin herhangi bir türünün kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyen Altun, hiçbir gerekçenin böyle vahşi bir cinayeti meşru göstermeyeceğini belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır. Bu süreçte medyayı sorumlu ve etik yayıncılığa davet ediyor; cinayeti meşrulaştırıcı nitelikte ifadelerden, kurbanı suçlayan, faili savunan ve şiddeti grafikleştiren habercilik türünden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." 

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