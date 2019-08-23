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Kocası kavga etmedi diye boşanmak istedi

Kocası kavga etmedi diye boşanmak istedi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir kadın kocasının kendisiyle kavga etmediği ve kendisine iyi davrandığı için ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

Birleşik Arap Emirliklerİ'nde Fujairah'daki Şeriat mahkemesine, bir kadın eşinin hiç tartışmadığını ya da bağırmadığını ve her zaman kibar davrandığını söyleyerek boşanmak istediğini söyledi.

"Kocamla kavga etmek istiyorum"

Mahkemeye sevgisi ve şefkatinin çok üstün olduğu gerekçesiyle kocasını şikayet eden kadın, diğer çiftler gibi kavga etmek istediğini dile getirdi.

Karısı için ayağını kırdı

Mahkemede, karısını çok sevdiğini ve bu nedenle elinden geldiğince karısına karşı kibar davrandığını söyleyen koca, boşanmak istemediğini ve mahkeme heyetinden karısını boşanma davasını geri çekmesi için ikna etmesini istedi. Kibar koca ayrıca, bir yıllık evli olduğu karısının kendisinden kilo vermek istediğini söylediği için ağır bir programa girdiğini ve vücut çalışması sırasında ayağını kırdığını ifade etti.

Mahkeme ikinci bir şans verdi

Mahkeme, çifte evliliğini korumak ve tekrar düşünmeleri için davayı erteleyerek ikinci bir şans verdi.

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