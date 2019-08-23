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Abdullah Avcı oyunu beğenmedi

Abdullah Avcı oyunu beğenmedi

Beşiktaş'ın başında ligde ilk galibiyetini alan Abdullah Avcı, skora rağmen oyunu beğenmedi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmayı değerlendirdi.

Göztepe'yi farklı mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "İlk defa Dolmabahçe'de ev sahibi olarak çıktım ve 12 kişi oynadık. Haftaya cumartesi akşamı bu güzel desteklerini yine bekliyoruz. Yeni bir dizayn yapıyoruz ve onlara ihtiyacımız var.

"İYİ DEĞİLİZ"
Çok iyi değiliz, bugün taraftar bizi itti. Oyunun bazı bölümlerinde memnunum. Geçen haftadan sonra bu skor mutlu etti. Haftaya da bu taraftarı görmek istiyoruz. Dorukhan, dün akşam idmanın son dakikasında sakatlandı, haftaya oynar diye düşünüyorum." diye konuştu.

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